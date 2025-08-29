Odbojkašice Srbije izgubile od Holandije u osmini finala SP

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije nije uspela da se plasira u četvrtfinale Svetskog prvenstva, pošto je danas u Bangkoku u osmini finala izgubila od selekcije Holandije 2:3 (25:27, 24:26, 25:22, 25:20, 11:15).

Najefikasnija kod reprezentacije Srbije, koja je osvojila zlato na prethodna dva Svetska prvenstva, bila je Aleksandra Uzelac sa 31 poenom. Vanja Ivanović je dodala 24 poena, Vanja Bukilić je upisala 14 poena, dok je Maja Aleksić zabeležila 13 poena.

Kod selekcije Holandije najefikasnije su bile Nika Dalderop sa 19 poena i Eles Dambrink sa 17 poena.

Reprezentacija Holandije će u četvrtfinalu igrati protiv pobednika duela između selekcija Japana i Tajlanda.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com