Odbojkašice Srbije pobedile Bugarsku na pripremnom turniru u Kini

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je danas u Šenženu Bugarsku 3:1 u setovima (25:23, 22:25, 25:18, 25:12), u prvom kolu pripremnog tunira uoči Svetskog prvenstva.
Srpski tim predvodila je Tijana Bošković sa 25 poena, Aleksandra Uzelac i Maja Aleksić dodale su po 12 poena, a Vanja Ivanović 11.
U ekipi Bugarske najefikasnije su bile Aleksandra Milanova i Hristina Vučkova sa po devet poena i Nasja Dimitrova sa osam.
Srbija će u drugom kolu u nedelju od 13.45 igrati protiv Kanade, a u poslednjem kolu u ponedeljak od 13.45 protiv Holandije.
Reprezentativke Srbije će 20. avgusta otputovati za Tajland, gde će se od 22. avgusta do 7. septembra održati Svetsko prvenstvo.
Dvostruke uzastopne svetske šampionke igraće u Grupi H u Bangkoku sa reprezentacijama Japana, Ukrajine i Kameruna.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com