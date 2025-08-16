Odbojkašice Srbije pobedile Bugarsku na pripremnom turniru u Kini

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je danas u Šenženu Bugarsku 3:1 u setovima (25:23, 22:25, 25:18, 25:12), u prvom kolu pripremnog tunira uoči Svetskog prvenstva.

Srpski tim predvodila je Tijana Bošković sa 25 poena, Aleksandra Uzelac i Maja Aleksić dodale su po 12 poena, a Vanja Ivanović 11.

U ekipi Bugarske najefikasnije su bile Aleksandra Milanova i Hristina Vučkova sa po devet poena i Nasja Dimitrova sa osam.

Srbija će u drugom kolu u nedelju od 13.45 igrati protiv Kanade, a u poslednjem kolu u ponedeljak od 13.45 protiv Holandije.

Reprezentativke Srbije će 20. avgusta otputovati za Tajland, gde će se od 22. avgusta do 7. septembra održati Svetsko prvenstvo.

Dvostruke uzastopne svetske šampionke igraće u Grupi H u Bangkoku sa reprezentacijama Japana, Ukrajine i Kameruna.

(Beta)

