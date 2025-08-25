Odbojkašice Srbije pobedile Kamerun i obezbedile plasman u osminu finala SP

Odbojkašice Srbije pobedile su danas u Bankoku selekciju Kameruna 3:0 (25:16, 25:17, 25:12) u drugom kolu grupe H Svetskog prvenstva i tako osigurale plasman u osminu finala kolo pre kraja grupne faze.

Srbiju je do pobede predvodila Aleksandra Uzelac sa 18 poena, a pratila ju je Maja Aleksić sa 13 poena.

Sredinom drugog seta povredila se najbolja igračica Srbije i jedna od najboljih odbojkašica sveta Tijana Bošković i nije se vraćala u igru do kraja meča.

Kod Kameruna bolje od ostalih bile su Paule Olomo sa 11 i Karine Balmadai sa 10 poena.

U prvom kolu Srbija je pobedila Ukrajinu, a u poslednjem, trećem kolu će igrati protiv Japana.

(Beta)

