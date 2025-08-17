Odbojkašice Srbije pobedile Kanadu na pripremnom turniru u Kini

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je danas u Šenženu Kanadu 3:1 u setovima (25:20, 22:25, 25:20, 25:21), u drugom kolu pripremnog turnira uoči Svetskog prvenstva.

Selekciju Srbije predvodile su Aleksandra Uzelac sa 21 poenom i Vanja Bukilić sa 17. Katarina Lazović dodala je 10, a Maja Aleksić i Maša Kirov po osam poena.

U kanadskom timu najefikasnije sa po 14 poena bile su Njadoli Tokbum i Emili Maljo.

Srbija ima obe pobede na turniru, a u poslednjem kolu u ponedeljak od 13.45 igraće za prvo mesto protiv Holandije.

Reprezentativke Srbije će 20. avgusta otputovati za Tajland, gde će se od 22. avgusta do 7. septembra održati Svetsko prvenstvo.

Dvostruke uzastopne svetske šampionke igraće u Grupi H u Bangkoku sa reprezentacijama Japana, Ukrajine i Kameruna.

(Beta)

