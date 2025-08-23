Odbojkašice Srbije pobedile Ukrajinu u svojoj prvoj utakmici na SP

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je danas u Bangkoku selekciju Ukrajine 3:0 (25:21, 25:19, 25:17), u utakmici prvog kola Grupe H na Svetskom prvenstvu na Tajlandu.

Najefikasnija kod reprezentacije Srbije bila je Tijana Bošković sa 19 poena. Aleksandra Uzelac je dodala 15 poena, dok je Hena Kurtagić upisala 10 poena.

Kod selekcije Ukrajine najefikasnija je bila Ana Artišuk sa 13 poena, dok je Oleksandra Milenko dodala devet poena.

Reprezentacija Srbije će u narednom kolu igrati protiv selekcije Kameruna, dok Ukrajinu očekuje duel sa Japanom.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com