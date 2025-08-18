Odbojkašice Srbije pobedom nad Holandijom osvojile titulu na pripremnom turniru u Kini

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije pobednik je pripremnog turnira u kineskom Šenženu, pošto je danas savladala selekciju Holandije sa 3:0, po setovima, 25:21, 25:20, 25:21.

Najefikasnija u selekciji Srbije bila je Aleksandra Uzelac sa 22 poena, Tijana Bošković je upisala 16 poena, dok su po 11 poena zabeležile Maja Aleksić i Vanja Ivanović.

U reprezentaciji Holandije bolja od ostalih je bila Nika Dalderop sa 13 poena.

Srbija je ranije na turniru u Šenženu pobedila selekcije Bugarske (3:1) i Kanade (3:1).

Odbojkašice Srbije, dvostruke uzastopne svetske prvakinje, 20. avgusta putuju na Tajland, gde ih očekuje nastup na 20. jubilarnom Svetskom prvenstvu.

Srbija će nastupati u Bangkoku, u Grupi H sa Japanom, Ukrajinom i Kamerunom.

Plasman u osminu finala izboriće po dve selekcije iz svake grupe.

Svetsko prvenstvo na Tajlandu igra se od 22. avgusta do 7. septembra.

(Beta)

