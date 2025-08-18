Odbojkašice Srbije pobedom nad Holandijom osvojile titulu na pripremnom turniru u Kini

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije pobednik je pripremnog turnira u kineskom Šenženu, pošto je danas savladala selekciju Holandije sa 3:0, po setovima, 25:21, 25:20, 25:21.
Najefikasnija u selekciji Srbije bila je Aleksandra Uzelac sa 22 poena, Tijana Bošković je upisala 16 poena, dok su po 11 poena zabeležile Maja Aleksić i Vanja Ivanović.
U reprezentaciji Holandije bolja od ostalih je bila Nika Dalderop sa 13 poena.
Srbija je ranije na turniru u Šenženu pobedila selekcije Bugarske (3:1) i Kanade (3:1).
Odbojkašice Srbije, dvostruke uzastopne svetske prvakinje, 20. avgusta putuju na Tajland, gde ih očekuje nastup na 20. jubilarnom Svetskom prvenstvu.
Srbija će nastupati u Bangkoku, u Grupi H sa Japanom, Ukrajinom i Kamerunom.
Plasman u osminu finala izboriće po dve selekcije iz svake grupe.
Svetsko prvenstvo na Tajlandu igra se od 22. avgusta do 7. septembra.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com