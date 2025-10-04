Odbojkašice Srbije protiv Češke, Austrije, Ukrajine, Bugarske i Grčke na EP 2026.

Odbojkašice Srbije, aktuelne viceprvakinje Evrope, igraće naredne godine u Grupi B na Evropskom prvenstvu sa Češkom, Austrijom, Ukrajinom, Bugarskom i Grčkom, odlučeno je danas žrebom u Bariju.
Srbija će mečeve grupne faze igrati u češkom Brnu, a Evropsko prvenstvo na programu je od 21. avgusta do 6. septembra 2026. godine.
Pored Češke domaćini kontinentalnog takmičenja biće Turska, Azerbejdžan i Švedska.
Utakmice osmine finala i četvrtfinala igraće se u Turskoj (Istanbul) i Brnu (Češka), a polufinala i utakmice za medalje takođe u Turskoj u Istanbulu, preneo je Odbojkaški savez Srbije (OSS).
Grupna faza Evropskog prvenstva za odbojkašice:
Grupa A (Istanbul): Turska, Letonija, Poljska, Nemačka, Slovenija, Mađarska
Grupa B (Brno): Srbija, Češka, Austrija, Ukrajina, Bugarska, Grčka
Grupa C (Baku): Azerbejdžan, Portugal, Holandija, Belgija, Rumunija, Španija
Grupa D (Geteborg): Švedska, Crna Gora, Italija, Francuska, Slovačka, Hrvatska
(Beta)
