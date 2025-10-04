Odbojkašice Srbije protiv Češke, Austrije, Ukrajine, Bugarske i Grčke na EP 2026.

Odbojkašice Srbije, aktuelne viceprvakinje Evrope, igraće naredne godine u Grupi B na Evropskom prvenstvu sa Češkom, Austrijom, Ukrajinom, Bugarskom i Grčkom, odlučeno je danas žrebom u Bariju.

Srbija će mečeve grupne faze igrati u češkom Brnu, a Evropsko prvenstvo na programu je od 21. avgusta do 6. septembra 2026. godine.

Pored Češke domaćini kontinentalnog takmičenja biće Turska, Azerbejdžan i Švedska.

Utakmice osmine finala i četvrtfinala igraće se u Turskoj (Istanbul) i Brnu (Češka), a polufinala i utakmice za medalje takođe u Turskoj u Istanbulu, preneo je Odbojkaški savez Srbije (OSS).

Grupna faza Evropskog prvenstva za odbojkašice:

Grupa A (Istanbul): Turska, Letonija, Poljska, Nemačka, Slovenija, Mađarska

Grupa B (Brno): Srbija, Češka, Austrija, Ukrajina, Bugarska, Grčka

Grupa C (Baku): Azerbejdžan, Portugal, Holandija, Belgija, Rumunija, Španija

Grupa D (Geteborg): Švedska, Crna Gora, Italija, Francuska, Slovačka, Hrvatska

(Beta)

