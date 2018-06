Odbojkašice Srbije u dramatičnoj utakmici izgubile od Turske

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije izgubila je danas od Turske sa 2:3 u prvoj utakmici Grupe B završnog turnira u Nandjingu.

Srbija je je bila nadomak pobede, ali je Turska ipak uspela da slavi rezultatom 20:25, 25:21, 25:18, 19:25, 16:14.

Najefikasnija u pobedničkoj ekipi bila je Hande Baladin sa 20 poena, dok je Ebrar Karakurt dodala 14.

U selekciji Srbije istakla se Tijana Bošković sa 31 poenom, dok je Milena Rašić upisala 14.

Srbija će sutra takodje od 9.00 igrati protiv SAD za plasman u polufinale, dok Turska, posle jučerašnjeg poraza od Amerikanki sa 2:3, čeka rasplet upravo tog meča.

Ekipa Zorana Terzića dobro je počela utakmicu, kvalitetnom igrom u prvom setu došla je do prednosti od 1:0 u setovima. Turska je potom podigla nivo igre, a došlo je i do velikog pada u igri Srbije, što je rival iskoristio i preokrenuo rezultat.

Srbija je ipak i pored zaostatka od 2:1 u setovima, uspela da konsoliduje reodove, te u četvrtom setu dobrom igrom u polju, ali i na mreži dodje do izjednačenja.

Na servis Milene Rašić u odlučujućem setu pri rezultatu 7:7, Srbija je vezala tri poena, kojim je došla do prednosti od 10:7. Turska je ipak uspela da uhvati priključak, dodje do preokreta serijom 4:0 i vodjstva od 13:12, ali Srbija je zahvaljujući servis greški protivnika i bloka Jovane Stevanović prva stigla do meč lopte.

Ekipa Zorana Terzića nije iskoristila priliku da se plasira u polufinale, usled dve greške Tijane Bošković u završnici susreta, pa je na kraju Turska došla do pobede, prve posle četiri godine protiv Srbije, i tako došla na korak od plasmana u polufinale.

(Beta)