Odbojkašice TENT-a u finalu Kupa Srbije

Odbojkašice TENT-a plasirale su se u finale Kupa Srbije, pošto su večeras u revanš utakmici polufinala, na svom terenu u Obrenovcu pobedile Crvenu zvezdu 3:0 (25:16, 25:22, 25:10).

TENT je u prvoj utakmici izgubio od Crvene zvezde 2:3, ali je zbog pobede od 3:1 u revanš meču polufinalni dvomeč završio sa četiri boda, dva više od svog protivnika.

Po propozicijama Kupa Srbije, za pobede od 3:0 i 3:1 pobednik dobija tri boda. Ukoliko se meč završi rezultatom 3:2, pobednik dobija dva, a poraženi jedan bod. Ukoliko obe ekipe imaju isti broj pobeda i bodova, o ukupnom pobedniku odlučuje „zlatni set“, koji će biti odigran odmah po završetku druge utakmice.

Najefikasnije u ekipi TENT-a u revanš utakmici bile su Tamara Miljević i Nevena Sajić sa po 13 poena, dok je Jelena Stanimirović dodala 10 poena.

U ekipi Crvene zvezde najefikasnije su bile Nađa Antonović sa devet i Katarina Stanković sa osam poena.

TENT, aktuelni osvajač Kupa Srbije, će u finalu, koje je na programu 1. marta, igrati protiv Uba, koji je u polufinalu pobedio Železničar iz Lajkovca.

(Beta)

