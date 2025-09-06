Odbojkašice Turske prvi put u finalu Svetskog prvenstva

Ženska odbojkaška reprezentacija Turske plasirala se danas u finale Svetskog prvenstva na Tajlandu, pošto je u Bangkoku u polufinalu pobedila Japan 3:1 u setovima (16:25, 25:17, 25:18, 27:25).

Tursku je predvodila Melisa Vargas sa 28 poena. Kapiten Eda Erdem i Ebra Karakurt postigle su po 13 poena, a Zehra Guneš 12 poena.

U ekipi Japana najfikasnije su bile Jukiko Vada sa 22 poena i Maju Išikava sa 19 poena.

Turska će u nedelju u svom prvom finalu na svetskim prvenstvima igrati protiv pobednika duela Italije i Brazila.

(Beta)

