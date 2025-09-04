Odbojkašice Turske u polufinalu Svetskog prvenstva

Ženska odbojkaška reprezentacija Turske plasirala se danas u polufinale Svetskog prvenstva na Tajlandu, pošto je u Bangkoku pobedila SAD 3:1 u setovima (25:14, 22:25, 25:14, 25:23).

Ekipu Turske predvodile su Ebrar Karakurt sa 23 poena i Melisa Vargas sa 21 poenom. Eda Erdem dodala je 13 poena.

U selekciji SAD najefikasnija je bila Sara Frenklin sa 13 poena, a po 11 poena dodale su Ejveri Skiner i Dejna Retke.

Turska će u subotu od 10.30 igrati u polufinalu protiv Japana, dok će u drugom polufinalu od 14.30 igrati Italija i Brazil.

(Beta)

