Oded Kataš ostaje trener Makabija iz Tel Aviva

Košarkaški klub Makabi iz Tel Aviva saopštio je danas da Oded Kataš ostaje trener ekipe do kraja sezone.

„Makabi Tel Aviv izražava puno poverenje u trenera Odeda Kataša. On je trener ekipe i ostaće trener ekipe. Klub mu želi uspeh u svim izazovima koji ga čekaju do kraja sezone“, navodi se u saopštenju izraelskog kluba.

Makabi je u prvih 13 kola u Evroligi ostvario tri pobede i pretrpeo 10 poraza, pa se spekulisalo da će Kataš napustiti ekipu.

Mediji u Izraelu preneli su da su posle priča o otkazu, igrači Makabija podržali svog trenera, a pojedini su zapretili odlaskom iz kluba u slučaju njegovog odlaska.

Spekulisalo se da su jedni od kandidata za novog trenera Janis Sferopulos i Aleks Mumbru, preneo je Jurohups.

(Beta)

