Odermat pobednik spusta u Garmiš-Partenkirhenu

Švajcarski skijaš Marko Odermat pobedio je danas u spustu, trci Svetskog kupa voženoj u nemačkom Garmiš-Partenkirhenu.

Odermat je pobedio sa rezultatom od 1:47,57 minuta.

Drugo i treće mesto su takođe zauzeli švajcarski skijaši. Drugi je bio Aleksi Mone sa 0,04 sekunde zaostatka, a treći Stefan Roženten sa 0,98 sekundi zaostatka.

Odermat je prvi u generalnom plasmanu Svetskog kupa sa 1.485 bodova, 687 više od drugoplasiranog Lukasa Pinejra Brotena iz Brazila.

Odermat je lider i u plasmanu spusta sa 610 bodova, 175 više od svog sunarodnika, drugoplasiranog Franje fon Almena.

Takmičenje u Svetskom kupu nastavlja se u nedelju, kad je na programu superveleslalom u Garmiš-Partenkirhenu.

(Beta)

