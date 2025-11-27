Odermat pobednik superveleslaloma u američkom Koper Mauntinu

Švajcarski skijaš Marko Odermat pobednik je večerašnjeg takmičenja u superveleslalomu, koji je vožen u američkom Koper Mauntinu.

Odermat, aktuelni svetski šampion u super-džiju, zabeležio je drugu ovosezonsku pobedu, ujedno 47. u karijeri. Švajcarac je takođe upisao i 90. plasman na podijum u Svetskom kupu.

Ovaj 28-godišnjak na stazi u Koper Mauntinu slavio je u vremenu od 1:07,70 minuta, dok je drugo mesto zauzeo Austrijanac Vinsent Krihmajer sa 0,08 sekundi zaostatka.

Poslednje mesto na pobedničkom podijumu zauzeo je još jedan Austrijanac – Rafael Hazer sa 0,13 sekundi zaostatka za pobednikom.

Trku u SAD obeležio je povratak Norvežanina Aleksandera Omota Kildea, koji se takmičenju vratio nakon gotovo dve godine i strašnog pada na spustu u Vengenu.

Kilde, koji je na Zimskim olimpijskim igrama u Pekingu 2022. godine osvojio bronzu u super-džiju, večeras je zauzeo 24. mesto.

Odermat vodi u generlanom plasmanu Svetskog kupa sa 200 bodova, drugi je Norvežanin Atli Li Megrat sa 142 boda, dok je treći Francuz Pako Rasa sa 140 bodova.

Svetski kup za skijaše nastavlja se sutra, kada je u Koper Mauntinu na programu veleslalom.

(Beta)

