Odermat pobednik superveleslaloma u Kicbilu

Aktuleni šampion Svetskog kupa Švajcarac Marko Odermat pobedio je danas u superveleslalomu, trci održanoj u Kicbilu.

Odermat je pobedio rezultatom 1:08,41 minut i postao jedini skijaš koji je ostvario više od jedne pobede u disciplini ove sezone, nakon što su u prethodnih pet trka pobedila petorica različitih skijaša.

Drugo mesto zauzeo je njegov sunarodnik Franjo fon Almen sa 0,03 sekunde zaostatka.

Austrijanac Štefan Babinski zauzeo je treće mesto sa 0,25 sekundi zaostatka.

Njegovi sunarodnici Rafael Hazer i Vincent Krihmajr zauzeli su peto odnosno sedmo mesto.

Odermat sada ima 53 pobede u Svetskom kupu i četvrti je na večnoj listi skijaša iza Šveđanina Ingemara Stenmarka (86), Austrijanca Marsela Hiršera (67) i Austrijanca Hermana Majera (54). Najviše pobeda u Svetskom kupu – 107, ima američka skijašica Mikaela Šifrin.

On ima 17 pobeda u superveleslalomu i izjednačio se sa Norvežaninom Akselom Lundom Svindalom. Ispred njih je jedino Majer sa 24 pobede u toj disciplini.

Odermat vodi u poretku superveleslaloma sa 426 bodova, ispred Krihmajra sa 267, Babinskog sa 243 i Hazera sa 241 bodom.

U ukupnom plasmanu Svetskog kupa Odermat je prvi sa 1.205 bodova, ispred Lukasa Pinejro Brotena iz Brazila sa 618 i Norvežanina Atle Li Mekgrata sa 578 bodova.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com