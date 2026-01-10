Odermat pobednik veleslaloma u Adelbodenu

Odermat je pobedio sa rezultatom od 2:31,23 minuta.
Drugo mesto zauzeo je Brazilac Lukas Broten sa 0,49 sekundi zaostatka, dok je treći bio Francuz Leo Angeno sa 0,68 sekundi zaostatka.
Odermat je prvi u generalnom plasmanu Svetskog kupa sa 955 bodova, 467 više od drugoplasiranog Brotena.
Odermat je lider i u plasmanu veleslaloma sa 400 bodova, 95 više od drugoplasiranog Štefana Brenštajnera iz Austrije.
Takmičenje u Svetskom kupu nastavlja se u nedelju, kad je na programu slalom u Adelbodenu.
(Beta)
