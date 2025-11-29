Odložen sastanak uprave Partizana i Obradovića

Sastanak Upravnog odbora košarkaškog kluba Partizan i trenera Željka Obradovića koji je trebalo da bude održan danas je odložen, preneli su beogradski mediji.

Na tom sastanku je trebalo da bude reči o tome da li će Obradović, koji je u sredu podneo ostavku, ipak ostati na klupi crno-belih.

Po pisanju Mocartsporta, sastanak je odložen za početak sledeće nedelje jer pojedini članovi Upravnog odbora trenutno nisu u zemlji.

Nakon što je Obradovoć u sredu podneo neopozivu ostavku, klub mu se odmah zahvalio na saradnji, ali je uprava crno-belih dan kasnije odbila tu ostavku.

Tog dana veliki broj navijača crno-belih je dočekao Obradovića na aerodromu „Nikola Tesla“ po povratku iz Atine tražeći od njega da promeni odluku i ostane na klupi Partizana.

Na sastanku uprave kluba juče je sa funkcije smenjen dosadašnji sportski direktor Zoran Savić.

Partizan naredne sedmice očekuje meč protiv Bajerna iz Minhena u Evroligi u Beogradu.

Crno-beli posle 13 odigranih utakmica u Evroligi imaju skor 4/9, a izgubili su sedam od poslednjih osam utakmica.

(Beta)

