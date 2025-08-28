Održan žreb za ligašku fazu Lige šampiona

Fudbalski klubovi koji su se plasirali u Ligu šampiona su večerašnjim žrebom u Monaku saznali svoje rivale u ligaškoj fazi tog takmičenja.

Aktuelni šampion Pari Sen Žermen će odbranu trofeja započeti utakmicama na svom terenu protiv Bajern Minhena, Atalante, Totenhema i Njukasla, a na gostujućem terenu protiv Barselone, Bajer Leverkuzena, Sportinga iz Lisabona i Atletik Bilbaa.

U ligaškoj fazi će, između ostalog, biti odigrane i utakmice Liverpul – Real Madrid, Inter – Arsenal i Real Madrid – Mančester siti.

Od srpskih klubova, u kvalifikacijama za Ligu šampiona je igrala samo Crvena zvezda, koju je u plej-ofu eliminisao kiparski Pafos. Pafos će u ligaškoj fazi kao domaćin igrati protiv Bajern Minhena, Viljareala, Slavije iz Praga i Monaka, dok će na gostujućem terenu igrati protiv Čelsija, Juventusa, Olimpijakosa i Kairata.

Ligaška faza Lige šampiona biće održana od 16. septembra ove do 28. januara sledeće godine, a u njoj će igrati ukupno 36 klubova.

Direktan plasman u osmini finala obezbediće osam najbolje plasiranih timova, dok će klubovi od devetog do 24. mesta nokaut fazu početi od šesnaestine finala.

Finale je na programu 30. maja 2026. godine u Budimpešti.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com