Održan žreb završnog turnira Kupa Radivoj Korać

Košarkaši Crvene zvezde odbranu titule u Kupu „Radivoj Korać“ počeće četvrtfinalnom utakmicom protiv Borca iz Čačka, odlučeno je danas žrebom u beogradskom hotelu „Kraun Plaza“.

Završni turnir Kupa igra se u niškom „Čairu od 18. do 21. februara.

Pobednik meča između Zvezde i Borca igraće u polufinalu protiv boljeg iz duela Spartak – Zlatibor.

U drugom delu žreba Partizan će u četvrtfinalu igrati protiv FMP-a, a pobednik tog meča u polufinalu igra protiv boljeg iz duela Mega – OKK Beograd.

Pre žreba dodeljene su nagrade za najboljeg košarkaša i košarkašicu u prošloj godini. Priznanje je u muškoj konkurenciji peti put zaredom pripalo centru Denvera Nikoli Jokiću, dok je drugi put uzastopno najbolja košarkašica Jovana Nogić.

(Beta)

