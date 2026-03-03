Održana komemoracija povodom smrti nekadašnjeg fudbalera Partizana Boška Đorđevića

Komemoracija povodom smrti nekadašnjeg fudbalera Partizana Boška Đorđevića, održana je danas na stadionu kluba u Humskoj.

Komemoracija igraču koji je osvojio dve šampionske titule u Mitropa kup, održana je u foajeu svečane lože na stadionu Partizana.

„Boška sam poznavao od pionirske sekcije Partizana i družili som se sve do mog odlaska iz kluba. Mnogo sam puta u životu držao ovakve govore, ali ovo je jedan od najtežih. Svi znamo kakav je on bio čovek i zaista nema smisla da to posebno naglašavam“, rekao je Đorđević prijatelj i nekadašnji saigrač Predrag Tomić, navodi se na sajtu kluba.

„Ostaće nam svima u lepom sećanju i uspomeni kao čovek i kao fudbaler. Zaista ne mogu da se setim da se ikada sa bilo kim posvađao i svi ćemo ga se rado sećati“, dodao je on.

Goran Kadenić nastupao je sa Đorđevićem u selekciji veterana.

„Đorđević je za selekciju veterana odigrao više od 200 mečeva i nikada mu nije bilo teško ili ispod časti da sa nama putuje i preko 500 kilometara da bi nastupao za Partizan. On je bio igrač sličan Gerdu Mileru ili Robertu Levandovskom, a uvek je znao gde da se postavi kako bi lopta došla do njega“, rekao je Kadenić.

Đorđević je za Partizan igrao od mlađih kategorija, kao i njegov brat Bora, a za prvi tim Partizana debitovao je u sezoni 1972/1973.

Đorđević je 1975. godine bio najbolji strelac u Jugoslaviji sa 20 golova, a tada je kao igrač Partizana na sedam uzastopnih utakmica barem jednom postizao gol, što je drugi najduži niz u istoriji kluba nakon Bobe Mihajlovića i njegovih devet vezanih mečeva na kojima je bio strelac.

Za Partizan je odigrao 126 utakmica i postigao 34 gola. Sa crno-belima je dva puta bio prvak Jugoslavije, dok je 1978. godine osvojio Mitropa kup.

Osim Partizana Đorđević je nastupao za ekipu Rada sa Banjice i za nemački Solingen.

(Beta)

