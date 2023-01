Oglasio se Beker: Uvek ću braniti Đokovića

MELBURN – Legendarni nemački trener Boris Beker ponovio je danas da će uvek braniti najboljeg srpskog tenisera Novaka Đokovića.

„Kao što znate, uvek ću braniti Novaka Đokovića“, napisao je Beker na svom Tviter nalogu.

Beker je reagovao na tvrdnje pojedinih teoretičara zavere da Đoković lažira povredu na Australijan openu u Melburnu.

„Poznajem ga jako dugo i znam da ima problem sa butinama. Đoković je u stanju da stisne zube kada dođe do važnih poena, ali i da se opusti kada su poeni manje važni. Ponekad vam deluje kao da blefira ili da ne može da završi gem. To je pomalo i raj i pakao, a to otežava stvari i protivniku. Ipak, Đoković se ne bi ponašao tako da ne oseća nešto“, rekao je Beker juče za „Jurosport“.

Beker je bio trener Novaka Đokovića od 2013. do decembra 2016. godine. Srpski teniser je tokom saradnje sa Bekerom osvojio 25 titula.

Đoković će sutra od devet sati u osmini finala Australijan opena igrati protiv domaćeg tenisera Aleksa de Minora.

(Tanjug)

