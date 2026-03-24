Oklahoma bolja od Filadelfije za 12. uzastopnu pobedu u NBA ligi

Košarkaši Oklahome pobedili su noćas Filadelfiju 123:103 i ostvarili 12. uzastopnu pobedu u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA).

Aktuelne šampione predvodili su Šej Gildžes-Aleksander sa 22 poena, pet skokova i pet asistencija, Džejlin Vilijams sa 18 poena, osam skokova i četiri asistencije, Džejlen Vilijams sa 18 poena i šest asistencija i Čet Holmgren sa 17 poena, devet skokova i pet blokada.

U timu Filadelfije Vi Džej Edžkomb bio je najefikasniji sa 35 poena uz šest skokova i četiri asistencije, Trendon Votford dodao je 15 poena, šest skokova i četiri asistencije, a Kameron Pejn 10 poena i šest asistencija. U timu nije bilo Tajrisa Maksija, Džoela Embida i Pola Džordža.

Košarkaši San Antonija pobedili su Majami 136:11, ostvarili šesti uzastopni trijumf i osvojili titulu u Jugozapadnoj diviziji. Ekipu je do pobede predvodio Viktor Vembanjama sa 26 poena, 15 skokova i pet blokada, a Keldon Džonson i Dilan Harper postigli su po 21 poen.

Stefon Kasl pobedi je doprineo sa 19 poena, sedam skokova i šest asistencija, a Dearon Foks sa 14 poena i šest asistencija.

Majami je izgubio petu uzastopnu utakmicu, a najefikasniji u ekipi bili su Norman Pauel sa 22 poena i Bem Adebajo i Tajler Hiro sa po 18 poena. Srpski košarkaš Nikola Jović nije igrao.

Košarkaši Golden Stejta pobedili su posle produžetka Dalas 137:131 i naneli mu 12. uzastopni poraz, što je najduži niz te ekipe u poslednje 32 godine.

Osmorica igrača Voriorsa postigla su dvocifreni broj poena, a najefikasniji je bio Mozes Mudi sa 23. On se povredio 58 sekundi pre kraja produžetka, kada je ukrao loptu Kuperu Flegu, a čini se da se radi o levom kolenu. Nekoliko minuta mu se ukazivala pomoć na terenu, a zatim je uz pratnju medicinskog osoblja odvezen do svlačionice.

Pobedi Golden Stejta Kristap Porzingis doprineo je sa 22 poena, sedam skokova i pet asistencija, Brandin Podžijemski sa 20 poena, 10 skokova i šest asistencija, a Geri Pejton sa 17 poena.

U poraženom timu Fleg je imao 32 poena i devet asistencija, ali i sedam izgubljenih lopti, Danijel Gaford dodao je 20 poena, sedam skokova i pet asistencija, a Nadži Maršal 16 poena i sedam asistencija.

Košarkaši Detroita pobedili su Los Anđeles Lejkerse 113:110 i prekinuli njihov niz od devet pobeda. Pistonse je do četvrte uzastopne pobede i sedme u osam utakmica predvodio Denis Dženkins rekordom karijere od 30 poena, od kojih je šest postigao u poslednje 34 sekunde.

Džejlen Duren imao je 20 poena i 11 skokova, a Tobajas Haris 14 poena, sedam skokova i pet asistencija.

U ekipi iz Los Anđelesa Luka Dončić postigao je 32 poena, uz sedam skokova i šest asistencija, Ostin Rivs postigao je 24 poena, Deandre Ejton 13 poena uz 10 skokova, a Lebron Džejms 12 poena uz 10 asistencija.

U ostalim utakmicama Los Anđeles Klipersi su bez poena Bogdana Bogdanovića pobedili Milvoki 129:96, Atlanta je pobedila Memfis 146:107, a Indijana je uz 37 poena Paskala Sjakama pobedila Orlando 128:126 i prekinula niz od 16 poraza.

Toronto trenera Darka Rajakovića pobedio je Jutu 143:127 i prekinuo niz od dva poraza, Čikago je pobedio Hjuston 132:124, dok je Portland uz 35 poena Tumanija Kamare pobedio Bruklin 134:99 i naneo mu 18. poraz u poslednjih 20 utakmica.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com