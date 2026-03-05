Oklahoma bolja od Njujorka, pobede Šarlota i Klipersa

Košarkaši Oklahome savladali su prošle noći u gostima ekipu Njujorka sa 103:100, a pobede u NBA ligi između ostalih su upisali i Šarlot, Atlanta i Los Anđeles klipersi.

Aktuelne šampione NBA lige su do pobede vodili Čet Holmgren sa 28 poena, koji je izjednačio svoj rekord karijere sa šest postignutih trojki, i Šej Gildžes Aleksander koji je ubacio 26 poena.

U redovima Niksa su se istakli Karl Entoni Tauns sa 17 poena i isto toliko skokova i Džejlen Branson koji je postigao 15 poena uz 15 asistencija.

Oklahoma je upisala četvrtu pobedu zaredom, ali i prekinula niz Niksa od tri pobede.

Košarkaši Šarlota su u gostima bili bolji od Bostona sa 118:89 i tako produžili svoj pobednički niz na šest utakmica.

Najefikasniji u pobedničkom timu bili su Kon Nupel sa 20 i Brendon Miler i Lamelo Bol sa po 18 ubačenih poena. Na drugoj strani najbolji je bio Derik Vajt sa 29 poena, dok je Džejlen Braun postigao 20 uz 11 skokova.

Košarkaši Los Anđeles klipersa su kao domaćini bili sigurni protiv Indijane i slavili sa 130:107.

Najzaslužniji za treću uzastopnu pobedu Klipersa bio je Kavaj Lenard sa 29 poena, a najbolje ga je pratio Benedikt Maturin sa 23. Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović nije bio u timu Klipersa ni na ovoj utakmici.

Paskal Sijakam je bio najefikasniji u poraženom timu sa 29 poena.

Košarkaši Atlante upisali su petu uzastopnu pobedu pošto su u gostima slavili protiv Milvokija sa 131:113.

Atlantu su do pobede vodili Nikel Aleksander Voker sa 23, Onjeka Okongvu sa 21 i Džejlen Džonson sa 20 poena. U timu Milvokija, koji je upisao i četvrti poraz u nizu, prednjačio je Janis Adetokunbo sa 24 postignuta poena.

Košarkaši Filadelfije su na svom terenu savladali Jutu sa 106:102, predvođeni Tajrisom Maksijem koji je postigao 25 poena. U redovima Jute, koja je doživela i sedmi poraz u nizu, najefikasniji je bio Kejonte Džordž sa 30 poena.

Portland je kao gost pobedio Memfis sa 122:114, a najzaslužniji za to bili su Džru Holidej sa 35 poena i 11 skokova i Džeremi Grant sa 30 poena. Džejlen Vels je bio najbolji u redovima Memfisa sa 24 poena.

(Beta)

