Oklahoma bolja od Toronta, tri poena Topića

Košarkaši Oklahome pobedili su prošle noći u gostima ekipu Toronta sa 116:107 i tako upisali petu pobedu u poslednjih šest utakmica u NBA ligi.

Oklahomu, koja je igrala bez Šeja Gildžesa Aleksandera, do pobede su vodili Kejson Volas sa 27 i Ajzea Džo sa 22 poena, dok je Aleks Karuzo dodao 16. Srpski košarkaš Nikola Topić je na terenu proveo šest minuta i za to vreme je upisao tri poena.

U timu Darka Rajakovića najbolji su bili Ar Džej Beret sa 21 i Imanuel Kvikli i Džakobi Volter sa po 17 ubačenih poena.

Oklahoma je vodila sa 96:71 na dva minuta pre kraja treće četvrtine, pre nego što se Toronto vratio u igru i izjednačio na 101:101 trojkom Džamala Šida četiri minuta pre kraja utakmice.

Nakon što su igrači Oklahome promašili 14 od prvih 15 pokušaja iz igre u poslednjoj deonici, Volas je odgovorio na trojku Šida sa četiri uzastopna poena a potom je i asistirao Džou za tri poena (108:101).

Košarkaši Atlante su na svom terenu slavili protiv Vašingtona sa 119:98, predvođeni Džonatanom Kumingom koji je ubacio 27 poena.

Pored njega istakli su se Nikel Aleksander Voker sa 16 i Kori Kispert sa 12 poena. U redovima Vizardsa najbolji je bio Vil Rajli sa 18, dok je srpski košarkaš Tristan Vukčević za 22 minuta na parketu zabeležio pet poena, šest skokova i jednu asisenciju.

Košarkaši Milvokija su na svom terenu pobedili Majami sa 128:117.

Do četvrte pobede u poslednjih pet utakmica, Milvoki su vodili Kevin Porter sa 32 i Bobi Portis i Rajan Rolins sa 21 poenom. Na drugoj strani, najbolji su bili Norman Pauel sa 26 i Bem Adebajo sa 18 poena i devet skokova. Srpski košarkaš u redovima Majamija Nikola Jović nije igrao zbog povrede.

Košarkaši Orlanda su u gostima pobedila Los Anđeles lejkerse sa 110:109, poenima Vendela Kartera 6,7 sekundi pre kraja utakmice.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Paolo Bankero sa 36 poena i deset skokova, Dezmond Bejn je dodao 22, a Karter 20 poena i 11 skokova.

U timu Lejkersa najbolji su bili Luka Dončić sa 22 poena i 15 asistencija i Lebron Džejms i Deandre Ejton sa 21 poenom. Džejms je u poslednjem napadu Lejkersa na utakmicu promašio trojku za pobedu.

Boston je upisao četvrtu pobedu u nizu pošto je u gostima bio bolji od Fikinsa sa 97:91, uz 22 poena Derika Vajta, dok je Minesota takođe u gostima savladala Portland sa 124:121 predvođena Entonijem Edvardsom koji je ubacio 34 poena.

Dalas je kao gost bio bolji od Bruklina sa 123:114, a najzaslužniji za to bili su Marvin Begli sa 22 i Nadži Maršal sa 21 poenom. U timu Bruklina, koji je izgubio i peti meč zaredom, najefikasniji su bili Majkl Porter sa 26 i Noa Klauni sa 22 poena.

Košarkaši Klivlenda su upisali osmu pobedu u poslednjih devet utakmica pošto su na svom terenu savladali Njujork sa 109:94, a najzaslužniji za to bili su Donovan Mičel sa 23 i Džejms Harden sa 20 postignutih poena. U poraženom timu najbolji je bio Džejlen Branson sa 20 poena.

Filadelfija je kao gost pobedila Indijanu sa 135:114, uz 32 poena Tajrisa Maksija i 27 Džoela Embida, Šarlot je bio ubedljiv protiv Čikaga sa 131:99 za svoju osmu uzastopnu pobedu u gostima, dok je Nju Orleans na svom terenu savladao Golden Stejt sa 113:109.

(Beta)

