Oklahoma i dalje neporažena u NBA ligi, 11 poena Bogdanovića za Kliperse

Aktuelni šampioni košarkaši Oklahome pobedili su danas Los Anđeles Kliperse 126:107 i ostvarili osmu uzastopnu pobedu u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA).

Oklahomu je predvodio Šej Gildžes-Aleksander sa 30 poena, 12 asistencija i četiri skoka, uz šut za tri poena 4/5. Ajzea Džo dodao je 22 poena, Kejson Volas i Eron Vigins po 12, a Čet Holmgren 11 poena i pet skokova.

U ekipi iz Los Anđelesa najefikasniji su bili Džejms Harden sa 25 poena uz šest skokova i šest asistencija, Džon Kolins sa 17 poena i Derik Džons sa 16.

Bruk Lopez dodao je 12 poena, a srpski košarkaš Bogdan Bogdanović utakmicu je završio sa 11 poena, šest skokova, šest asistencija i dve ukradene lopte.

Utakmicu su zbog povreda propustili Kavaj Lenard i Bredli Bil.

Oklahoma je jedina neporažena ekipa ove sezone u ligi i postavila je rekord franšize po broju vezanih pobeda na početku sezone.

Klipersi su pretrpeli drugi uzastopni poraz i sada imaju skor 3/4.

(Beta)

