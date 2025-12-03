Oklahoma pobedila Golden Stejt uz 38 poena Gildžesa-Aleksandera

Košarkaši Oklahome pobedili su danas Golden Stejt 124:112 i ostvarili 13. uzastopnu pobedu u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA).

Aktuelne šampione predvodio je Šej Gildžes-Aleksander sa 38 poena, od kojih je postigao odlučujuću trojku 3:34 minuta pre kraja. Džejlen Vilijams pobedi je doprineo sa 22 poena i šest asistencija, a Čet Holmgren sa 21 poenom i osam skokova.

Eron Vigins dodao je 11 poena, a Adžaj Mičel 10 poena.

U ekipi Golden Stejta, koja je pretrpela treći poraz na domaćem terenu, Brendin Podžemski i Pet Spenser postigli su po 17 poena, dok je Set Kari dodao 14.

Njegov stariji brat Stefen Kari propustio je drugu uzastopnu utakmicu zbog problema sa mišićem. Drejmond Grin dodao je 13 poena, devet skokova i četiri asistencije, a po 13 poena dodali su i Badi Hild i Geri Pejton.

Oklahoma je najbolja ekipa u ligi sa 21 pobedom i jednim porazom, a Golden Stejt ima 11 pobeda i 11 poraza.

(Beta)

