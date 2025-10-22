Oklahoma pobedila Hjuston na početku nove sezone u NBA ligi, Golden Stejt bolji od Lejkersa

Košarkaši Oklahome pobedili su noćas na svom terenu posle dva produžetka Hjuston 125:124, u prvoj utakmici u novoj sezoni Američke profesionalne košarkaške lige (NBA).

Najefikasniji u ekipi Oklahome, aktuelnog prvaka NBA lige, bio je Šej Gildžes-Aleksander sa 35 poena, uz pet skokova i pet asistencija. Čet Holmgren je dodao 28 poena i sedam skokova, Ejdžel Mičel je postigao 16 poena, dok je Kejson Volas upisao 14 poena, sedam skokova, pet asistencija i četiri ukradene lopte.

Srpski plejmejker u ekipi Tandera Nikola Topić utakmicu je propustio zbog povrede.

U ekipi Hjustona najefikasniji je bio Alperen Šengun sa 39 poena, uz 11 skokova i sedam asistencija. Kevin Durent je dodao 23 poena i devet skokova, Ejmen Tompson je upisao 18 poena, dok je Džabari Smit Džunior postigao 16 poena.

Roketsi su imali poslednji napad u drugom produžetku sa 2,3 sekunde do kraja. Stiven Adams je iz auta izveo loptu do Džabarija Smita Džuniora, koji je promašio šut iz okreta za pobedu.

Oklahoma će u narednoj utakmici igrati na gostujućem terenu protiv Indijane, dok će Hjuston dočekati Detroit.

Golden Stejt je na gostujućem terenu pobedio Los Anđeles Lejkerse 119:109.

Najefikasniji u ekipi Golden Stejta bio je Džimi Batler sa 31 poenom. Stefen Kari je dodao 23 poena, dok su po 17 poena postigli Badi Hild i Džonatan Kuminga, koji je zabeležio i devet skokova i šest asistencija. Drejmond Grin je utakmicu završio sa osam poena, devet asistencija i sedam skokova.

U ekipi Lejkersa najefikasniji je bio Luka Dončić sa 43 poena, uz 12 skokova i devet asistencija. Ostin Rivs je dodao 26 poena i devet asistencija, dok je Diandre Ejton upisao 10 poena i šest skokova.

Četvorostruki najkorisniji igrač (MVP) NBA lige, krilni igrač Lejkersa Lebron Džejms propustio je utakmicu zbog povrede.

Golden Stejt će u narednoj utakmici u San Francisku dočekati Denver, dok će Los Anđeles Lejkersi biti domaćini protiv Minesote.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com