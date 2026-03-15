Oklahoma pobedila Minesotu i zabeležila svoj osmi uzastopni trijumf u NBA ligi

Košarkaši Oklahome pobedili su večeras na svom terenu Minesotu 116:103 (23:22, 24:31, 33:23, 36:27), i zabeležili svoj osmi uzastopni trijumf u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA).

Najefikasniji u ekipi Oklahome bio je Čet Holmgren sa 21 poenom, uz devet skokova. Po 20 poena su dodali Ajzea Džo i Šej Gildžes-Aleksander, koji je zabeležio i 10 asistencija, Aleks Karuso je upisao 17 poena, dok je Džered Mekejn postigao 15 poena.

U ekipi Minesote najefikasniji je bio Džulijus Rendal sa 32 poena, uz sedam skokova i šest asistencija. Entoni Edvards je dodao 19 poena, Ajo Dosunmu je postigao 18 poena, dok je Donte Divinčenco upisao 16 poena i devet skokova.

Oklahoma je prva na tabeli Zapadne konferencije sa 53 pobede i 15 poraza, dok je Minesota šesta sa skorom 41/27.

Oklahoma će u svojoj narednoj utakmici u NBA ligi igrati na gostujućem terenu protiv Orlanda, dok će Minesota u Mineapolisu dočekati Finiks.

(Beta)

