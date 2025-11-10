Oklahoma savladala Memfis i zabeležila 10. trijumf ove sezone, Detroit upisao šestu uzastopnu pobedu

Košarkaši Oklahome pobedili su noćas na gostujućem terenu Memfis 114:100, i zabeležili 10. trijumf u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA) ove sezone.

Najefikasniji u ekipi Oklahome bio je Šej Gildžes-Aleksander sa 35 poena, uz sedam skokova i šest asistencija. Čet Holmgren i Adžaj Mičel su dodali po 21 poen, dok je Ajzea Hartenštajn upisao 18 poena i 13 skokova.

U ekipi Memfisa najefikasniji je bio Džeren Džekson Džunior sa 17 poena. Sedrik Kauard je dodao 13 poena i 10 skokova, po 12 poena su postigli Džejlen Vels i Santi Aldama, koji je zabekežio i devet skokova, dok je Dža Morent upisao 11 poena i osam asistencija.

Oklahoma je prva na tabeli Zapadne konferencije sa skorom 10/1, dok Memfis zauzima 10. mesto sa četiri pobede i sedam poraza.

Detrot je na gostujućem terenu pobedio Filadelfiju 111:108, i zabeležio šesti uzastopnu trijumf.

Najefikasniji u ekipi Detroita bio je Kejd Kaningem sa 26 poena, uz 11 asistencija. Džejlen Duren je dodao 21 poen i 16 skokova, Dankan Robinson je upisao 17 poena, dok su Auzar Tompson i Keris Levert postigli po 14 poena.

U ekipi Filadelfije, za koju zbog povrede nije igrao Džoel Embid, najefikasniji je bio Tajris Meksi sa 33 poena, uz sedam asistencija. Andre Dramond je dodao 17 poena i 12 skokova, Keli Ubre Džunior i Kventin Grajms su upisali po 13 poena, dok je Džabari Voker postigao 12 poena.

Detroti je prvi na tabeli Istočne konferencije sa skorom 8/2, dok je Filadelfija šesta sa šest pobeda i četiri poraza.

Njujork je na svom terenu pobedio Bruklin 134:98, i zabeležio četvrti uzastopni trijumf.

Najefikasniji u ekipi Njujorka bio je Karl-Entoni Tauns sa 28 poena, uz 12 skokova. Po 19 poena su dodali Džejlen Branson, koji je upisao i sedam asistencija, i Odži Anunobi, koji je zabeležio i osam skokova, dok je Mikal Bridžis postigao 16 poena.

U ekipi Bruklina najefikasniji je bio Majkl Porter Džunior sa 25 poena. Drejk Pauel je dodao 15 poena, Zair Vilijams je postigao 13 poena, dok je Nik Klekston upisao 12 poena, pet skokova i pet asistencija.

Njujork je treći na tabeli Istočne konferencije sa šest pobeda i tri poraza, dok Bruklin zauzima pretposlednje, 14. mesto sa skorom 1/9.

Najefikasniji igrač Hjustona u pobedi nad Milvokijem 122:115 bio je Kevin Durent sa 31 poenom, dok je Minesota savladala Sakramento 144:117, uz 26 poena Entonija Edvardsa.

Golden Stejt je, predvođen sa 21 poenom Džimija Batlera, pobedio Indijanu 114:83, i naneo joj četvrti uzastopni poraz, dok je Boston do trijumfa nad Orlandom 111:107 vodio Džejlen Braun sa 27 poena.

(Beta)

