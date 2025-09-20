Okon počinje trku u Bakuu iz boksa zbog problema sa zadnjim krilom

Vozač Hasa Esteban Okon počeće iz boksa predstojeću trku Formule 1 za Veliku nagradu Azerbejdžana, pošto je diskvalifikovan iz današnjih kvalifikacija zbog nepravilnosti na zadnjem krilu.

Okon je zauzeo 18. mesto u kvalifikacijama u Bakuu, ali je diskvalifikovan pošto zadnje krilo njegovog bolida nije prošlo testove fleksibilnosti, tehničku proveru koju je ove sezone pooštrilo upravno telo Formule 1, Međunarodna automobilska federacija (FIA).

Uobičajena kazna za takav prekršaj je diskvalifikacija.

Testiranjem je otkriveno savijanje na levoj strani od 0,6 milimetara i 0,85 milimetara na desnoj strani, što je iznad dozvoljene granice od 0,5 milimetara.

Tokom treninga rekordnih šest puta su zbog udesa vozača istaknute crvene zastave koje označavaju prekid, a pol poziciju osvojio je aktuelni šampion Maks Verstapen iz Red Bula.

Sa drugog mesta startovaće vozač Vilijamsa Karlos Sainc, a sa trećeg Lijam Loson iz RB.

Trka za Veliku nagradu Azerbejdžana vozi se u nedelju od 13 časova u Bakuu.

(Beta)

