Okslejd-Čemberlen srećan zbog transfera u Seltik

Engleski fudbaler Aleks Okslejd-Čemberlen rekao je danas da je dolazak u Seltik savršen izbor za njega, nakon što je sa šampionom škotske potpisao ugovor do leta.

Bivši fudbaler Arsenala i Liverpula je kao slobodan igrač došao u Seltik, nakon što je u avgustu napustio Bešiktaš. On nije igrao od maja.

Okslejd-Čemberlen zna šta se od njega očekuje i rekao je da se raduje saradnji sa trenerom Martinom O’Nilom.

„Razgovarajući sa trenerom, osetio sam da je to savršeni izbor za mene i da mogu da dođem i pomognem momcima. Kada smo razgovarali, rekao mi je očekivanja kluba i šta znači igrati ovde, koji su naši ciljevi i da će me podsticati. To su stvari sa kojima se poistovećujem, to je okruženje u kome sam imao sreće da uvek budem. To je baš ono što mi je potrebno“, rekao je Okslejd-Čembrlen, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

On je sa Liverpulom od 2017. do 2023. osvojio titulu u Premijer ligi, Ligu šampiona, Liga kup, Superkup Evrope i Svetsko klupsko prvenstvo.

Bivši engleski reprezentativac je neko vreme trenirao sa Arsenalom, sa kojim je u šest godina osvojio tri FA kupa.

„On i dalje ima toliko toga da ponudi fudbalu i siguran sam da može doprineti svojim sposobnostima i bogatim iskustvom. On je uzbuđen zbog ovog transfera, dočekujemo velikog igrača koji je željan da nam pomogne da ostvarimo što više“, rekao je O’Nil.

Seltik je treći na tabeli sa 48 bodova i ima utakmicu manje od prvoplasiranog Hartsa koji ima 54 i drugoplasiranog Rendžersa koji ima 51 bod.

(Beta)

