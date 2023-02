Okuka: Nedimović kao predsednik FŠ može da promeni više od Vidića

BEOGRAD – Nemanja Vidić je ličnost koja ima kredibilitet i ime, ali i Branislav Nedimović kao čovek koji je bio ministar, vodio Radnički iz Sremske Mitrovice, takođe je kredibilan kandidat za predsednika Fudbalskog saveza Srbije (FŠ), izjavio je nekadašnji trener Dragan Okuka.

„Ne znam šta bivše fudbalere „tera“ da odmah budu predsednici. Ja bih ga video kao kontakt sa FIFA i UEFA, kao selektora… FŠ je jedan sistem, od opštinskih, regionalnih nivoa i sad jedan Nemanja Vidić treba da ubeđuje onoga na opštini, ovde, onde… Bez pomoći države i politike, izuzetno je teško bilo šta promeniti. Zato bi više to mogao da promeni Nedimović, nego što Nemanja u ovom trenutku može“, rekao je Okuka za TV Prva.

Praksa iz Evrope, ne vidimo da je neki bivši fudbaler predsednik Saveza, ali jesu sportski direktori, selektori, dodao je Okuka.

„Nema sumnje da svaki veliki fudbaler može da bude odličan trener. Niko ne pamti Piksijev rad na čelu Saveza, ni na čelu Zvezde, ali pamti se odlazak na Svetsko prvenstvo. To je interesantno da naši bivši asovi hoće odmah u neku fotelju. Nedimović je obrazovan čovek, završio fakultet, vodio je ministarstvo i znatno je viši nivo u odnosu na Kokezu. Nažalost, bez politike ne može se ništa uraditi“.

Možda bi bila idealna kombinacija da Nedimović bude predsednik, a Vidić bude sportski direktor, da bude veza sa UEFA i FIFA, kao Zvonimir Boban. Plašio bih se da ga vrlo lako potrošimo, smatra Okuka.

“ Vidimo da je Napredak delegirao Stefana Babovića. Kakve veze on ima sa Napretkom? Izgleda da se tu priprema neko nadmudrivanje, ulazak sigurnih delegata i sigurnih glasova. Indikativno je da bi i Dragan Džajić mogao da bude kandidat i ne vidim zašto i on ne bi bio sjajan predsednik FŠ. Mislim da će Nedimović da bude izabran i da je to dobro rešenje“, poručio je OKuka.

Izborna Skupština FŠ održaće se 14. marta.

(Tanjug)

