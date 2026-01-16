Oleg Nikiforenko novi fudbaler Radničkog iz Niša

Beloruski krilni napadač Oleg Nikiforenko novi je fudbaler Radničkog iz Niša, saopštio je danas taj superligaš.

Nikiforenko je rođen 2001. godine u Belorusiji, a ponikao je u omladinskoj školi Dinama iz Bresta. Prošle sezone nastupao je za Vitepsk sa kojim je osvojio titulu prvaka Belorusije, saopštio je Radnički.

Igrao je još za Dinamo iz Minska, BATE Borisov, Ruh i Isloč.

Nastupao je za sve mlađe reprezentativne selekcije Belorusije, a prošle godine debitovao je za A tim.

Nikiforenko je doputovao u Antaliju i stavio se na raspolaganje treneru Takisu Lemonisu.

U Turskoj i Radničkom dočekao ga je sunarodnik Aleksandar Šestjuk, koji je početkom godine pojačao niški klub.

(Beta)

