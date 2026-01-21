Olga Danilović bez trećeg kola na Australijan openu

Srpska teniserka Olga Danilović nije uspela danas da se plasira u treće kolo Otvorenog prvenstva Australije u Melburnu, pošto je izgubila od Amerikanke Koko Gof sa 2:6, 2:6.

Meč Danilović i Gof, 69. i treće teniserke sveta, trajao je sat i 17 minuta.

Danilović je loše počela meč, pa je Gof povela sa velikih 5:0, nakon čega je u osmom gemu iskoristila drugu set loptu za vođstvo od 1:0.

Slično je počeo i drugi set, Amerikanka je uz jedan brejk povela sa 3:0, a meč je završila u osmom gemu kada je na servis Danilović iskoristila drugu meč loptu.

Gof će u trećem kolu Australijan opena igrati sa sunarodnicom Hejli Baptist, koja je slavila protiv domaće teniserke Storm Hanter sa 6:2, 6:1.

(Beta)

