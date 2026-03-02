Olga Danilović i dalje 90. teniserka na WTA listi

Srpska teniserka Olga Danilović zadržala je 90. poziciju na danas objavljenoj WTA rang-listi.

Danilović je na 90. mestu sa 811 bodova.

Lola Radivojević je napredovala za dve pozicije i sada je 142, dok je Teodora Kostović pala za četiri mesta i trenutno je 164. teniserka sveta.

Najbolje teniserke sveta i dalje predvodi Beloruskinja Arina Sabalenka sa 10.675 bodova, ispred Poljakinje Ige Švjontek koja ima 7.588 bodova i Elene Ribakine iz Kazahstana sa 7.253 boda.

Iza njih slede tri Amerikanke, Koko Gof, Džesika Pegula i Amanda Anisimova, dok su do desete pozicije još i Italijanka Džasmin Paolini, Ruskinja Mira Anreeva, Ukrajinka Elina Svitolina i Kanađanka Viktorija Mboko.

WTA lista:

1. Arina Sabalenka (Belorusija) 10.675 bodova

2. Iga Švjontek (Poljska) 7.588

3. Elena Ribakina (Kazahstan) 7.253

4. Koko Gof (SAD) 6.803

5. Džesika Pegula (SAD) 6.583

6. Amanda Anisimova (SAD) 6.070

7. Džasmin Paolini (Italija) 4.232

8. Mira Andrejeva (Rusija) 4.001

9. Elina Svitolina (Ukrajina) 3.845

10. Viktorija Mboko (Kanada) 3.211

——————-

90. Olga Danilović 811

142. Lola Radivojević 540

164. Teodora Kostović 452

(Beta)

