Olga Danilović se popela na 41. mesto na WTA listi

Srpska teniserka Olga Danilović napredovala je za dve pozicije i na danas objavljenoj WTA listi zauzima 41. mesto.

Danilović je 41. teniserka sveta sa 1.320 bodova.

Od ostalih srpskih teniserki, Nina Stojanović se popela sa 160. na 158. mesto na WTA listi, Lola Radivojević je pokvarila plasman za 23 mesta i sad je 176. igračica sveta, dok je Teodora Kostović napredovala za 56 pozicija i sad zauzima 265. mesto.

Unutar prvih 10 pozicija na WTA listi su svoje plasmane za po jedno mesto popravile Poljakinja Iga Švjontek i Italijanka Džasmin Paolini. Švjontek je nakon osvajanja titule na mastersu u Sinsinatiju sada druga teniserka sveta, prestigavši Koko Gof koja je pala na treću poziciju, dok je Paolini nakon plasmana u finale tog turnira postala osma igračica sveta, pretekavši Amandu Anisimovu koja je pala na devetu poziciju.

Prva je i dalje Beloruskinja Arina Sabalenka sa 11.225 bodova.

WTA lista:

1. Arina Sabalenka (Belorusija) 11.225

2. Iga Švjontek (Poljska) 7.933

3. Koko Gof (SAD) 7.874

4. Džesika Pegula (SAD) 4.903

5. Mira Andrejeva (Rusija) 4.733

6. Medison Kiz (SAD) 4.699

7. Ćinven Džen (Kina) 4.433

8. Džasmin Paolini (Italija) 4.116

9. Amanda Anisimova (SAD) 3.869

10. Elena Ribakina (Kazahstan) 3.663

……………………………………………….

41. Olga Danilović (Srbija) 1.320

……………………………………………….

(Beta)

