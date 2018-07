Olga Danilović u finalu turnira u Moskvi! (video, foto)

Mlada srpska teniserka Olga Danilović igraće u finalu turnira u Moskvi.

Danilovićeva je u polufinalnom duelu, posle velike borbe, savladala Aleksandru Sasnovič iz Belorusije sa 6:2, 5:7, 7:5.

.@danilovic_olga sets up an all-teenage final for @moscowrivercup title.

