Olimpijska rekorderka Frančeska Lolobriđida: Može se biti i majka malog deteta i šampionka

Pobednica u brzoklizačkoj trci na 3.000 metara, Italijanka Frančeska Lolobriđida, izjavila je nakon osvajanja zlatne olimpijske medalje i olimpijskog rekorda u toj disciplini da je njena glavna želja na ovom takmičenju bila da pokaže da je moguće biti vrhunska sportistkinja i majka malog deteta.

Tokom izjave za nemački TV kanal RTL ona je u naručju držala svog trogodišnjeg sina Tomasa, koji je voditeljki otimao mikrofon da bi preko majčine izjave vikao „Ćao Nemačka“ i „ćao ragaci“.

Frančeska je 2022/23. napravila gotovo dvogodišnju porođajnu pauzu, da bi se nakon toga vratila trkama sa velikim uspehom, a odlučila je da svog sina vodi na gotovo sva takmičenja po svetu.

Lolobriđida, inače rođaka slavne filmske glumice Đine Lolobriđide, i aktuelnog italijanskog ministra poljoprivrede, napunila je u subotu 35. godina i proslavila rođendan na najlepši način – osvajanjem zlatne medalje na veoma zahtevnoj stazi od 3.000 metara, ostavivši iza sebe favorizovane i mnogo mlađe takmičarke Ragne Viklund i Džoj Bune.

U toj disciplini je prvi put nastupila na Olimpijadi u Sočiju 2014. i tada je na cilj stigla 23.

Frančeska je veći deo karijere provela kao takmičarka na trkama rolera (inlajn spid skejting) na kojima je osvojila više od 45 evropskih i više od 25 svetskih medalja, uključujući i pobede na kružnim stazama, uličnim trkama i najpoznatijim roleraškim maratonima.

Kao i mnoge druge rolerašice posvetila se brzom klizanju pre svega zbog učešća na Olimpijskim igrama, pošto trke rolera iz nepoznatih razloga nisu nikada postale letnja olimpijska disciplina.

Uspešnu karijeru sa asfalta prebacila je na led osvajanjem nekoliko medalja na prethodnim zimskim olimpijadama (srebro na 5.000 metara, bronza u grupnom startu), ali nijedna od njih do sada nije bila zlatnog sjaja.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com