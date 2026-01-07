Olimpijski komitet Italije želi najmanje 19 medalja na Zimskim olimpijskim igrama

Predsednik Olimpijskog komiteta Italije Lučao Bonfiljo postavio je cilj italijanskoj reprezentaciji da osvoji najmanje 19 medalja na predstojećim Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.

Komitet će osvajačima medalja obezbediti iste novčane nagrade kao na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine – 180.000 evra za zlato, 90.000 za srebro i 60.000 evra za bronzu.

Italijanski tim ima problema sa povredama važnih takmičara, ali se uzda u skijašicu Sofiju Gođu, osvajačicu zlata u spustu u Pjongčangu 2018. i srebra četiri godine kasnije u istoj disciplini.

I višestruka osvajačica olimpijskih medalja u brzom klizanju Arijana Fontana biće među favoritima za medalju, a domaćini takmičenja nadaju se medaljama u karlingu i biatlonu.

Nije poznato da li će skijašica Federika Brinjone nastupiti na Igrama, pošto se tek vratila na stazu posle teške povrede noge.

Zimske olimpijske igre održaće se od 6. do 22. februara u Milanu i Kortini.

(Beta)

