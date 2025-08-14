Olimpijski objekti u Los Anđelesu nosiće imena sponzora

Organizacioni odbor Olimpijskih i Paraolimpijskih igara u Los Anđelesu 2028. godine saopšito je danas da će borilišta u tom gradu nositi sponzorska imena, što je prvi put u istoriji ovog takmičenja.

„Ova revolucionarna sponzorstva neće doneti samo značajne prihode za ‘LA28’, već će i uvesti novu poslovnu praksu koja će koristiti celom olimpijskom pokretu“, naveo je predsednik Organizacionog odbora Kejsi Vaserman, dodajući da je odluka doneta uz saglasnost Međunarodnog olimpijskog komiteta (MOK).

Organizatori su objavili imena prva dva sponzora, pa će tako tereni za skvoš nositi ime medijske kompanije „Komkast“, dok će dvorane za odbojku u Anahajmu nositi ime japanske kompanije „Honda“.

Kompanije koje već imaju sponzorska imena na olimpijskim objektima (poput stadiona SoFi), imaće priliku da zadrže nazive.

Olimpijske igre u Los Anđelesu na programu su od 14. do 30. jula 2028. godine.

(Beta)

