Olimpijskim plamenom upaljen prvi kotao u Rimu, dva meseca pre početka ZOI u Italiji

Olimpijskim plamenom upaljen je danas preliminarni kotao u predsedničkoj palati u Rimu, dok počinje odbrojavanje dva meseca do početka Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Kortini.

Ceremoniji su prisustvovali predsednica Međunarodnog olimpijskog komiteta Kirsti Koventri i predsednik Italije Serđo Matarela.

Organizatori su precizirali da kotao nije zvaničan kotao koji će biti upaljen na ceremoniji otvaranja ZOI, već verzija posvećena štafeti baklje.

Olimpijski plamen dopremljen je u Italiju u četvrtak iz Grčke.

Štafeta će u subotu krenuti na put po Italiji tokom kojeg će za 63 dana preći oko 12.000 kilometara. Olimpijski plivački šampion Gregorio Paltrinijeri će biti jedan od 10.001 učesnika štafete.

Zimske olimpijske igre održaće se od 6. do 22. februara u Milanu i Kortini.

Plamen je upaljen 26. novembra u drevnoj Olimpiji, rodnom mestu antičkih igara, tradicionalnim fokusiranjem sunčevih zraka u ogledalu, ritualom koji se koristi od uvođenja štafete pred Igre 1936. godine u Berlinu.

