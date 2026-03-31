Omladinska fudbalska reprezentacija Srbije plasirala se na EP, a kadetska na SP

Omladinska fudbalska reprezentacija Srbije plasirala se danas na Evropsko prvenstvo u Velsu, pošto je u Fafeu, u Portugaiji, pobedila Poljsku 1:0, u utakmici trećeg kola elitne runde kvalifikacija.

Jedini gol postigao je Mihajlo Cvetković u 77. minutu.

Srbija je prva na tabeli Grupe 2 sa sedam bodova, Engleska je druga sa šest, Portugal ima četiri, a Poljska je poslednja bez bodova.

Evropsko prvenstvo za igrače uzrasta do 19 godina održaće se od 28. juna do 11. jula u Velsu.

Ranije danas, kadetska selekcija Srbije, uzrasta do 17 godina plasirala se na Svetsko prvenstvo u Kataru, pošto je u Pančevu pobedila Švajcarsku 2:0.

Golove su postigli Dragan Anokić u 14. minutu i Vilijam Milvud Ris u 87. minutu.

Srpski tim je prvi put u istoriji prošao na Svetsko prvenstvo, na koje odlazi kao jedna od četiri najbolje drugoplasirane ekipe.

Svetsko prvenstvo održaće se u novembru u Kataru.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com