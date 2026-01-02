Optužen vozač automobila koji je izazvao nesreću u kojoj je povređen Džošua

Vozač automobila koji je izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je povređen britanski bokser Entoni Džošua i kada su poginula dvojica njegovih bliskih prijatelja, optužen je danas za izazivanje smrti opasnom vožnjom i vožnju bez dozvole.

Policija države Ogun u Nigeriji saopštila je da je 46-godišnji Adeniji Moboladži Kajode, koji je upravljao automobilom, optužen po četiri tačke optužnice – opasna vožnja koja je prouzrokovala smrt, nepažljiva i nemarna vožnja, vožnja bez dužne pažnje i opreza za nanošenje telesnih povreda i materijalne štete i vožnja bez nacionalne vozačke dozvole.

Optuženom je odobrena kaucija u iznosu od oko 2.500 funti i biće zadržan dok se ne ispune uslovi za kauciju, a slučaj će se pred sudom nastaviti 20. januara, preneo je Skaj.

U udesu koji se dogodio oko 11 časova 29. decembra u blizini Lagosa, bivši svetski šampion u teškoj kategoriji zadobio je lakše povrede, a poginuli su njegovi bliski prijatelji i članovi njegovog tima Sina Gami i Latif Ajodele.

Vozilo u kojem su se oni nalazili udarilo je u kamion koji je stajao u mestu na autoputu u državi Ogun, blizu grada Lagosa. Policija je navela da je vozač prekoračio dozvoljenu brzinu i da je izgubio kontrolu prilikom preticanja.

Džošua je prebačen u bolnicu gde je utvrđeno da mu nisu potrebne hitne intervencije, a u sredu je pušten. Po izlasku iz bolnice Džošua je odao počast preminulima u mrtvačnici.

Džošua, koji ima nigerijske korene, provodio je vreme u toj zemlji posle borbe protiv nekadašnjeg jutjubera Džejka Pola. On je 19. decembra u šestoj rundi nokautirao Pola, nakon što se vratio u ring posle pauze od 15 meseci.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com