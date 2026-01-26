Organizatori Australijan opena menjaju program zbog velikih vrućina u Melburnu

Organizatori Otvorenog prvenstva Australije u Melburnu promenili su raspored takmičenja drugi put u poslednja četiri dana zbog ekstremnih vrućina, pošto se očekuje da će u utorak temperatura u Melburnu dostići 42 stepena Celzijusa.

Četiri četvrtfinalna meča i pojedini mečevi u dublu igraće se na Rod Lejver Areni i Margeret Kort Areni, koji imaju pokretne krovove i sisteme za klimatizaciju koji omogućavaju da se igra nastavi u hladnijim uslovima, preneo je danas Bi-Bi-Si (BBC).

Pomereni su brojni mečevi u takmičenju u invalidskim kolicima, a mečevi u juniorskoj konkurenciji počeće od 9 ujutro.

Organizatori nisu naveli da li će krovovi biti zatvoreni na početku takmičarskog dana.

Australijski zavod za meteorologiju izdao je upozorenje na izrazito visoke temperature u državi Viktorija.

U subotu su prekinuti mečevi kada je temperatura dostigla 40 stepeni.

Među onima čiji je meč prekinut bio je dvostruki uzastopni šampion Italijan Janik Siner, koji je priznao da je imao sreće zbog tog pravila tokom pobede protiv Amerikanca Eliota Spicirija u trećem kolu.

On je izgubio prvi set, u trećem setu imao je brejk zaostatka i mučio se sa grčevima, kada je sudija zbog visoke temperature vazduha morao da prekine meč.

Siner je napustio teren na osam minuta dok su organizatori zatvarali krov, a čim se meč nastavio napravio je brejk, a zatim i pobedio 4:6, 6:3, 6:4, 6:4.

Pod krovom temperatura je u četvrtom setu pala na 26 stepeni.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com