Organizatori: Đoković se vraća u Indijan Vels

Srpski teniser Novak Đoković igraće na predstojećem turniru masters serije u Indijan Velsu, saopštili su danas organizatori tog turnira.
„Legenda se vraća. Dvadeset godina nakon debija ovde, Novak Đoković se vraća u ‘teniski raj'“, objavljeno je na Instagram nalogu turnira u Indijan Velsu.
Đoković nije igrao od Otvorenog prvenstva Australije u Melburnu, gde je u finalu izgubio od Španca Karlosa Alkarasa.
Srpski teniser je pet puta osvajao trofej u Indijan Velsu, a poslednji put 2016. godine.
Turnir u Indijan Velsu na programu je od 4. do 15. marta.
(Beta)
