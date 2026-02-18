Organizatori: Đoković se vraća u Indijan Vels

Srpski teniser Novak Đoković igraće na predstojećem turniru masters serije u Indijan Velsu, saopštili su danas organizatori tog turnira.

„Legenda se vraća. Dvadeset godina nakon debija ovde, Novak Đoković se vraća u ‘teniski raj'“, objavljeno je na Instagram nalogu turnira u Indijan Velsu.

Đoković nije igrao od Otvorenog prvenstva Australije u Melburnu, gde je u finalu izgubio od Španca Karlosa Alkarasa.

Srpski teniser je pet puta osvajao trofej u Indijan Velsu, a poslednji put 2016. godine.

Turnir u Indijan Velsu na programu je od 4. do 15. marta.

(Beta)

