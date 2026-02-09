Organizatori istražuju zbog čega se lome olimpijske medalje na ZOI

Organizatori Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Kortini saopštili su danas da istražuju zbog čega se lome medalje nedugo pošto ih preuzmu najbolji sportisti na takmičenjima u Italiji.

Osvajačice zlatnih medalja Amerikanke Brizi Džonson i Alisa Liju rekle su da su trake otpale sa njihovih medalja, nedugo nakon što su ih dobile.

Džonson je u nedelju osvojila zlato u spustu, a oštećenu medalju je pokazala na konferenciji za novinare.

„Ovo je medalja. A ovo je traka. A ovo je delić koji bi trebalo da bude u traci kako bi držao medalju i eto, raspao se“, rekla je Džonson, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Takođe, Liju, koja je osvojila zlato u ekipnoj konkurenciji u umetničkom klizanju, pokazala je u video snimku kako u dve ruke drži medalju i traku, uz poruku:“ Mojoj medalji nije potrebna traka“.

Isti problem imala je i nemačka ekipa u biatlonu.

Šef Organizacionog komiteta Andrea Frankizi rekao je da su organizatori pokrenuli istragu.

„Potpuno smo svesni situacije. Istražujemo šta je tačno problem. Posvetićemo maksimalnu pažnju medaljama, naravno hteli smo da bude savršeno kada predamo medalje, pošto je to jedan od najvažnijih trenutaka za sportiste“, naveo je on.

Za sada nije poznato da li će sportisti dobiti nove, zamenjene medalje.

Ovo nije prvi put da sportisti imaju problema sa olimpijskim medaljama, nakon što je mnogo pritužbi stiglo od osvajača odličja iz Pariza 2024. godine.

Organizatori su do prošlog februara dobili 220 zahteva za zamenu medalja, pošto su se oštetile ili pokidale, a sportistima je obećano da će dobiti nove.

(Beta)

