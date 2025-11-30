Organizatori nemaju rezervni plan ako hokejaška dvorana ne bude završena do početka ZOI

Organizatori predstojećih Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Kortini nemaju rezervni plan, ako glavna hala za takmičenja u hokeju na ledu ne bude završena na vreme.

Izgradnja arene koja bi trebalo da dočeka NHL igrače na Igrama prvi put posle više od decenije kasni i čini se da će radovi trajati do samog početka takmičenja.

Probni događaj u Santađulija dvorani za hokej, novom objektu kapaciteta 16.000 mesta na obodu Milana, morao je da bude pomeren, a novo testiranje nije zakazano do 9. i 11. januara.

„Nemamo plan B. Dakle, nužno moramo biti u stanju da organizujemo takmičenje na besprekoran način u Santađuliji“, rekao je glavni direktor organizacije Andrea Frančizi.

Zimske olimpijske igre počinju 6. februara, ali je predviđeno da dan pre ceremonije otvaranja počne ženski hokejaški turnir.

Obično se novi olimpijski objekti testiraju najmanje godinu dana pre početka takmičenja, a kod velikih hokejaških dvorana nije samo stvar u ledu i osiguravanju da je podloga spremna i bezbedna, već se radi i o testiranju štandova sa osveženjem, toaleta i drugih stvari unutar potpuno nove hale.

Frančizi je rekao da nema tačnog datuma kada će hala biti predata lokalnim organizatorima, ali da je u ovom trenutku uveren da će biti spremna za Igre.

„Pratimo sve poslove po čitav dan zajedno sa izvođačima, odlično sarađujemo, pravimo koordinisani plan između njihovih radova i naših priprema i za sada smo optimisti, 100 odsto ćemo to uraditi“, naveo je on.

Ženski hokejaški olimpijski turnir održaće se od 5. do 19. februara, a muški od 11. do 22. februara.

