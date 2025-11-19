Organizatori: Sve je spremno za Beogradski polumaraton, Bibić želi novi državni rekord

Beogradski polumaraton, uz učešće oko 5.000 takmičara održaće se u nedelju 23. novembra, a prema rečima organizatora, sve je spremno za događaj kojim se ulazi u završnicu ovogodišnje trkačke sezone.

Direktor Beogradskog maratona Darko Habuš rekao je na konferenciji za novinare da će osim polumaratonske trke biti održana i trka na 10 kilometara, a start je zakazan za 10 časova.

„Sva mesta za učešće na polumaratonu popunjena su još pre nekoliko dana. Ovo je druga trka u skoro 40 godina dugoj istoriji Beogradskog maratona za koju su prijave zatvorene nekoliko dana pre njenog početka, a prijavljeno je 5.000 učesnika iz 52 zemlje, što je za 20 odsto više nego prošle godine. Trasa staze je promenjena, trčaće se po ulicama Novog Beograda i Zemuna, tako da će start i cilj ovih trka biti ispred Beogradske arene“, rekao je Habuš.

On je dodatno pojasnio ideju o izmeštanju trase staze Beogradskog polumaratona.

„Sve to urađeno je na preporuku i u konsultacijama sa predstavnicima Svetske i Evropske atletike u sklopu priprema za Evropsko prvenstvo u trčanju na 10, 21 i 42 kilometra kome smo domaćini 2027. godine. Zajednička ideja je bila da testiramo trasu staze koja je znatno ravnija, kako bismo obezbedili najbolje uslove za sve takmičare u cilju postizanja što boljih vremena i kvalitetnijih rezultata“, rekao je Habuš.

„Takođe, u obzir smo uzeli i činjenicu o svim ograničenjima koje bismo iz tehničkih razloga imali u predstartnoj zoni da se trka održava u centru grada. Kao organizatori imamo veliku odgovornost i naš zadatak je da trkačima obezbedimo najbolje moguće uslove“, dodao je on.

Podršku organizatorima pružiće 225 volontera, kao i 75 volontera Crvenog krsta na 20 punktova na stazi kao i u cilju. O medicinskoj sigurnosti učesnika brinuće pet ekipa hitne pomoći, a obezbeđeno je i dežurstvo dva urgentna centra. Brigu o bezbednosti vodiće 150 pripadnika saobraćajne policije i 350 predstavnika fizičko-tehničkog obezbeđenja.

Habuš je u ime organizatora zahvalio Gradu Beogradu i gradskim službama jer, kako je rekao, bez njihove pomoći i podrške ne bi bilo moguće organizovati događaj.

„Takođe, moram da istaknem i da su sve strukture u organizaciji Beogradskog maratona uradile izvanredan posao, sa ciljem kako bi bili ispunjeni svi najviši standardi i kako bismo imali još jedan vrhunski trkački dogadjaj. Želim da kažem da je i ova trasa staze Beogradskog polumaratona sertifikovana od strane Svetske atletike i da se kao takva nalazi u njihovom zvaničnom kalendaru, što je samo po sebi potvrda kvaliteta našeg rada“, naveo je Habuš.

On je naglasio da je 2025. najuspešnija godina u istoriji Beogradskog maratona.

„Samo ove godine, na svim našim događajima učestvovalo je preko 28.000 trkača, što predstavlja novi istorijski rekord i potvrđuje da Beograd postaje jedan od vodećih trkačkih centara regiona“, ocenio je Habuš.

Habuš je govorio i o detaljima predstojećeg 39. Beogradskog maratona koji će se prvi put održati u dva dana, 18. i 19. aprila 2026. godine.

„Polumaratonska trka starovaće 18. aprila ujutro, a trka na 10 kilometara održaće se istog dana u popodnevnim satima i završiće se koncertom i zanimljivim zabavnim programom. Maratonska trka je zakazana za nedelju, 19. april u jutarnjim satima“, rekao je on.

„Start i cilj ovih trka biće na Trgu Republike i veći deo trase vodiće kroz stari deo grada, prolaziće pored velikog broja kulturno-istorijskih znamenitosti, čime će se iz perspektive trkača Beograd prikazati u najlepšem svetlu. Deo trase biće i na Novom Beogradu i to upravo po ulicama koje testiramo na ovoj polumaratonskoj trci u nedelju“, dodao je.

Direktor Srpskog atletskog saveza Slobodan Branković rekao je da će šesti Beogradski polumaraton ujedno biti i državno prvenstvo u polumaratonu.

„Beogradski polumaraton i državno prvenstvo predstavljaju važan događaj koji okuplja najbolje domaće trkače i donosi dodatnu vrednost celokupnom atletskom programu u Srbiji. Želim svim takmičarima puno sreće, lične rekorde i da u nedelju uživaju u svakom kilometru“, naveo je on.

Branković je najavio kvalitetnu trku.

„Učestvovaće sedmorica kenijskih trkača, kao i pet polumaratonki takođe iz Kenije. Obezbeđen je pejsmejker, a pejs je projektovan na 61 minut i 30 sekundi. Uveren sam da će jaka konkurencija pomoći i našem najboljem atletičaru na srednjim i dugim prugama Elzanu Bibiću da pokuša da konačno obori nacionalni rekord u trci na 21 kilometar koji još od 1998. godine drži Janko Benša i to sa jedan sat, dva minuta i 11 sekundi“, naveo je Branković.

Dvostruki pobednik Beogradskog polumaratona Elzan Bibić ponovo će biti glavni favorit za titulu šampiona Srbije.

„Biće to poseban izazov za mene, jer ću ponovo pokušati da oborim državni rekord na 21 kilometar. Pre dve godine mi je izmakao za tri sekunde, ali sada sam jako dobro pripremljen i potrudiću se da iskoristim to što je staza promenjena i usled ravnijeg terena znatno brža. Konkurencija će biti veoma kvalitetna, odlična je stvar što su organizatori obezbedili pejsmejkera tako da je sad sve na meni da se pokažem u najboljem svetlu. Daću sve od sebe da ispratim elitne kenijske trkače i pokušaću da 21 kilometar istrčim ispod 62 minuta“, izjavio je Bibić.

Za Beogradski polumaraton obezbeđeno je pet okrepnih i pet muzičkih stanica. Organizatori su pripremili 29.400 flasica vode i 9.792 flašice izotonika. Na okrepnim stanicama će biti i tona jabuka, 1,4 tone banana, 50 kilograma limuna, 7.500 paketa keksa i 5.000 čokoladica.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com