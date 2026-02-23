Organizatori teniskog turnira u Meksiku negirali da je takmičenje otkazano

Organizatori teniskog turnira u Meksiku negirali su danas da je takmičenje na tom ATP turniru u Akapulku otkazano zbog nasilja u državi, posle ubistva vođe jednog od najvećih kartela.

Meksička vojska je u nedelju u oružanom obračunu ranila šefa kartela „Halisko Nove generacije“ (Jalisco New Generation – CJNG) Nemesija Rubena Osegueru Servantesa – „El Menča“, koji je kasnije umro u pritvoru.

ATP turnir u Akapulku počinje danas, u državi Gerero, jednoj od pet u kojima su američke vlasti savetovale svoje državljane da se zaštite zbog nasilja.

Od smrti svog vođe, članovi CJNG, jedne od najmoćnijih i najstrašnijih kriminalnih organizacija u Meksiku, palili su prodavnice, vozila i podizali blokade.

Organizatori Otvorenog prvenstva Meksika saopštili su da je „navodno otkazivanje turnira zbog bezbednosnih razloga u Halisku lažno“.

„Događaj se nastavlja po planu i poslovi organizacije se normalno odvijaju. Ostajemo u koordinaciji i stalnom kontaktu sa saveznim, državnim i opštinskim vlastima, u skladu sa utvrđenim bezbednosnim protokolima“, navodi se u saopštenju, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Ove nedelje u Meridi će se održati WTA turnir, u državi Jukatan, u kojoj za sada nema nasilja.

(Beta)

