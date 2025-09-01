Osaka pobedila Gof i plasirala se u četvrtfinale Ju Es opena

Japanska teniserka Naomi Osaka plasirala se u četvrtfinale Otvorenog prvenstva Sjedinjenih Američkih Država, pošto je večeras u Njujorku u osmini finala pobedila treću igračicu sveta Amerikanku Koko Gof posle dva seta, 6:3, 6:2.

Meč je trajao sat i šest minuta.

Osaka, 24. igračica sveta, uzela je četiri puta servis američkoj teniserki, dok Gof nije uspela da osvoji nijedan brejk.

Osaka, koja je 2018. i 2020. godine osvojila titule na Ju Es openu, će u četvrtfinalu igrati protiv pobednice duela između 13. teniserke sveta Čehinje Karoline Muhove i 28. igračice sveta Ukrajinke Marte Kostjuk.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com